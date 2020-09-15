هيئة الرعاية الصحية: أكثر من 12 ألف خدمة طبية بمستشفى النساء والولادة ببورسعيد خلال عام





أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن استقبال رائد جراحات المناظير الرحمية في مصر والشرق الأوسط الأستاذ الدكتور أسامة شوقي "أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني"، وذلك لإجراء قائمة من عمليات المناظير الرحمية بمستشفى النساء والولادة التخصصي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد.





يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تعزيز وتبادل الخبرات مع كافة الخبراء المتخصصين في إجراء الجراحات الدقيقة والتي تتماشى مع أحدث التقنيات والبروتوكولات العلاجية الدولية، وذلك بهدف خدمة منتفعات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وبما ينعكس إيجابيًا على تقديم الخدمة الطبية ذات الجودة لهن بالمستوى المميز الذي يليق بهن.





فيما نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية مؤتمرًا علميًا، تحت شعار (إنتِ أصل الحياة)، للأستاذ الدكتور أسامة شوقي، والذي ألقى خلاله محاضرة علمية عن جراحات المناظير الرحمية، وذلك للاستفادة من خبراته العلمية الواسعة في هذا المجال، تلاها إجراء "شوقي" لقائمة من العمليات الجراحية بالمناظير داخل مستشفى النساء والولادة ببورسعيد، تتمثل في حالات فك التصاقات بطانة الرحم، وحالات تعاني من أسباب تأخر الحمل بعد فشل متكرر للحقن المجهري، إضافة إلى مناظير تصليح الحاجز الرحمي، وحالات الأورام الليفية ببطانة الرحم، والزوائد اللحمية ببطانة الرحم، وحالات النزيف الرحمي غير معروف السبب، إلى جانب تشخيص وعلاج أسباب الإجهاض المتكرر بالمنظار.





ووعد أ.د/ أسامة شوقي، خلال كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر، بأنه فريقه الطبي سيقوم "شهريًا" بإجراء قائمة من العمليات الدقيقة تحت إشرافه الشخصي؛ تلك العمليات التي تتطلب معرفة بالتقنيات الحديثة للمنظار الرحمي داخل مستشفى النساء والولادة التخصصي ببورسعيد، مشيرًا إلى تدريب الفريق الطبي بالمستشفى على آلية استخدام التقنيات الحديثة تمهيدًا لأن ينقلوا هذه الخبرات إلي محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وقالت د. روفانا علي "مدير إدارة التسويق وتنمية الأعمال والمشرف العام على السياحة العلاجية"، أن هناك توجه للهيئة العامة للرعاية الصحية في الفترة المقبلة بالاستعانة بمجموعة من الخبراء والاستشاريين في كافة التخصصات، وخصوصًا التخصصات الدقيقة للإستفادة من خبراتهم بكافة المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية باعتبارها أداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، وانتقال هذه الخبرات داخل الهيئة، للإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية بما يليق بالمواطن المصري، موجهة كل الشكر والامتنان للأطقم الطبية بمستشفى النساء والولادة التخصصي على جهدهم الدؤوب والمستمر لتقديم أعلى مستويات الخدمة والرعاية الصحية للمنتفعات.





وأوضح د.أحمد المزاحي "مدير مستشفى النساء والولادة التخصصي ببورسعيد" أن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى خلال عام، بلغت 12ألف و250خدمة طبية، منهم 8800 فحص طبي ومعملي، كما بلغ إجمالي العمليات التي تم إجرائها بالمستشفى 3450 عملية جراحية خلال نفس الفترة، منهم 2028 عملية كبرى، 396 عملية ذات مهارة، أما باقي العمليات تراوحت ما بين عمليات صغرى ومتوسطة.





وأضاف د.عادل تعيلب "مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد" أن مستشفى النساء والولادة ببورسعيد هي أحد المستشفيات التخصصية لهيئة الرعاية الصحية داخل المحافظة، وتقدم المستشفى الخدمات الطبية للأطفال حديثي الولادة أيضًا، وتضم الطاقة الإستيعابية بالمستشفى 48 سرير بالقسم الداخلى، وملحق بقسم العمليات 13 حضانة للأطفال بمشتملاتها من أجهزة التنفس الصناعي، وبالنسبة لقسم العناية المركزة فيضم 8 أسرة عناية مركزة بملحقاتها، لخدمة الحالات الحرجة بعد الولادة، إضافة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الذي يستقبل الحالات الطارئة على مدار 24ساعة، فيما يوجد 3 عيادات خارجية بالمستشفى، الأولى للكشف عن الحوامل، والثانية لمناظرة أمراض النساء، والثالثة لتنظيم الأسرة.





وفي ذات السياق، أشار د. أمير التلواني "المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية" إلى سعي الهيئة المستمر لإضافة حزم علاجية جديدة باستمرار لتقديم خدمة صحية متكاملة، وبأعلى جودة داخل المنشآت الطبية التابعة لها، بما يضمن تقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد حاليًا، كأولى محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، وتمتد الخدمات مرحليًا لتشمل كافة محافظات المرحلة الأولى، وهى محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان).



