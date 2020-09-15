نائب الجيزة: المحافظ نجح في تذليل العقبات للتصالح فى مخالفات البناء

وجه الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية التحية للواء أحمد راشد محافظ الجيزة لتدخله السريع لتنفيذ عدد من التسهيلات التي تخص التصالح على بعض مخالفات البناء وقانون التصالح وذلك لرفع العبء عن المواطنين وتخفيف التزاحم بمراكز خدمة المواطنين بالأحياء والمدن.





وأشاد " حساسين " فى بيان له اصدره اليوم بهذه التسهيلات ومنها فتح أقرب مدرسة لكل مركز/ حى لاستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين وتجهيز تلك المدارس بالفراشة اللازمة ( تندات_ كراسى _ مبردات ) لإستقبال المواطنين ونقل عدد كافى من العاملين والحواسب الآلية للمدرسة التى يتم اختيارها والعمل على تقليل المدة الزمنية التى يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح ووضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح اضافة الى توضيح رسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقا للقيم الواردة بقرارات المحافظة وتعميم إجراء تخصيص المدارس للوحدات المحلية التى تشهد زحام.





كان محافظ الجيزة أصدر قرارًا بتخفيض قيمه مقابل التصالح السكنى للمتر المسطح فى بعض مخالفات البناء بالقرى والقرى التوابع والعزب والكفور والنجوع فى نطاق المحافظة والواردة بالقرارات السابقة لتكون 50 جنيهًا للمتر المسطح بالإضافة إلى تخفيض قيمه مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقرى والقرى التوابع والعزب والكفور والنجوع بقيمه 20 % من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقًا فى هذا الشأن وبحيث لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عنه بالقانون وهو 50 جنيها للمتر المسطح.



