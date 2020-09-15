AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نشوب حريق بشاحنة نقل محملة بالعلف الجاف في الوادي الجديد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:11 م
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
نشب حريق بشاحنة نقل محمله بالعلف الاخضر الجاف "البرسيم الحجازي"  وذلك اثناء قدومها من شرق العوينات الي مركز الداخلة فيالوادي الجديد 
تلقي اللواء محمد توفيق، مدير امن الوادي الجديد، إخطارا من قسم شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في شاحنة نقل بمركز الداخلة. 
اقرا ايضا:
وعلي الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء  من قوة وحدة اطفاء الداخلة حيث تمت السيطرة  علي الحريق ولم يحدث اي اصابات او خسائر في الارواح.
وتبين تفحم شاحنة نقل محملة بكميات من البرسيم والتبن في حريق شب بها بمدينة موط في مركز الداخلة، وتم إخماد الحريق، بمعرفة الحماية المدنية وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة من كهرباء كوم أمبو تعاين الإسلاك الهوائية المتسببة فى حريق شاحنة قش الأرز .. صور

ترشيحاتنا

دخل العناية المركزة.. عملية جراحية عاجلة لـ محمود رزق مدافع الاتحاد بعد اصطدامه بأحمد فتحي

زيارة مفاجئة تطيح بـ 50 مسئولا في الشرقية.. إحالة 49 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق لعدم تواجدهم بمكاتبهم.. وإهمال أعمدة الإنارة في الشوارع يطيح برئيس وحدة محلية

ريهام أيمن توثق أول يوم دراسة لنجلها.. فيديو

يطبق بعد 6 أشهر.. الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الشهر العقاري

صفاء الهاشم تتهم نواب الأمة الكويتي بنقل كورونا لها

أسعار و مواصفات رينو داستر renault duster اليوم في مصر .. صور

AdvertisementS

حليت في عيني بعد طلاقها.. الأب المتهم بمواقعة ابنته: عاشرتها غصب عنها

زيارة مفاجئة تطيح بـ 50 مسئولا في الشرقية.. إحالة 49 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق لعدم تواجدهم بمكاتبهم.. وإهمال أعمدة الإنارة في الشوارع يطيح برئيس وحدة محلية

يطبق بعد 6 أشهر.. الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الشهر العقاري

فيلا مقابل حقوق البث.. جيروم فالكه يقر بتهم الفساد والرشاوى مع ناصر الخليفي

عملية نحت جسم بـ 60 ألف جنيه وفيديو جنسي.. اعترافات فتاة التيك توك هدير الهادي: كنت بساعد نفسي

خطة طوارئ لتأمين المنشآت الخدمية| رئيس الوزراء يطمئن على إجراءات مواجهة السيول

وزير التعليم يوضح حقيقة صدور قرار يحدد شروط مزاولة الدروس الخصوصية

دخل العناية المركزة.. عملية جراحية عاجلة لـ محمود رزق مدافع الاتحاد بعد اصطدامه بأحمد فتحي

شائعة ليس لها تبرير .. الحكومة تنفي غلق الكافيهات والمقاهي |فيديو

بيراميدز يتحرك لـ ضم لاعب الأهلي السابق

شاهد.. أول صور لـ محمود رزق مدافع الاتحاد داخل العناية المركزة بعد صدامه مع أحمد فتحي

تقرير مغربي.. بدر بانون يوقع لـ الأهلي رسميا مقابل 5 ملايين دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده الـ36.. مراحل ومحطات فارقة في حياة الأمير هاري الابن الأصغر للأميرة ديانا

في اليوم العالمي للشعر الكنيش.. أكثر المشاهير ظهورا بـ الكيرلي .. صور

مواصفات و أسعار رينو كادجار renault kadjar .. صور