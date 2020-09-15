نشوب حريق بشاحنة نقل محملة بالعلف الجاف في الوادي الجديد

نشب حريق بشاحنة نقل محمله بالعلف الاخضر الجاف "البرسيم الحجازي" وذلك اثناء قدومها من شرق العوينات الي مركز الداخلة في الوادي الجديد .

تلقي اللواء محمد توفيق، مدير امن الوادي الجديد، إخطارا من قسم شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في شاحنة نقل بمركز الداخلة.

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وعلي الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء من قوة وحدة اطفاء الداخلة حيث تمت السيطرة علي الحريق ولم يحدث اي اصابات او خسائر في الارواح.

وتبين تفحم شاحنة نقل محملة بكميات من البرسيم والتبن في حريق شب بها بمدينة موط في مركز الداخلة، وتم إخماد الحريق، بمعرفة الحماية المدنية وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



