راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر: تسلمنا المقر الجديد قبل البدء في هدم الكنيسة القديمة بطريق الكباش

أكد القس محروس كرم راعى الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، أنه تم بدء الصلاة في الكنيسة الجديدة التي تم تشييدها من قبل الدولة اعتبارا من نهاية شهر أغسطس الماضى، لافتا إلى أن أعمال هدم الكنيسة القديمة في طريق الكباش بدأت في الأول من سبتمبر الجارى بالاتفاق بين الكنيسة والدولة.





وقال القس محروس كرم – في تصريح لـ "صدى البلد"، إنه كان هناك اتفاق تم بين رئاسة الطائفة الإنجيلية والدولة في عام 2010 بتعويض الطائفة الإنجيلية بكنيسة بديلة عن الموجودة في طريق الكباش ، وهو ما تم بالفعل، حيث أوفت الدولة بوعدها وقامت بتسلم الطائفة الإنجيلية كنيسة بديلة.





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وتابع أن ما تم الاتفاق عليه هو ما تم تطبيقه مع الدولة، وتم التعويض بكنيسة أخرى جديدة، وأن كافة الأمور تمت بسلاسة ويسر من دون أى مشكلات، موضحا أن الطائفة الإنجيلية دائما حريصة على تقديم المصلحة العامة للدولة، وأن إزالة الكنيسة القديمة الموجودة في طريق الكباش يهدف إلى تنمية المنطقة من الناحية السياحية، وتشكل موردا هاما لبلادنا وهو ما يحرص عليه الجميع.





وأضاف القس محروس كرم، أن الكنيسة الجديدة تبعد عن محطة قطار الأقصر بمسافة 1.5 كيلومتر مربع، وهي نفس المسافة التى كانت تبعدها الكنيسة القديمة عن محطة القطار ولكن في اتجاه آخر، لافتا إلى أن كافة قيادات الكنيسة الإنجيلية في الأقصر يربطهم علاقات طيبة مع كافة القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وأن الجميع يعمل من أجل صالح بلادنا مصر.





ونوه راعى الكنيسة الإنجيلية في الأقصر، بأنه سيتم تخصيص حضانة ومستوصف طبي في الكنيسة الجديدة لتقديم الخدمات لكافة أبناء الأقصر، وأن الكنيسة الإنجيلية يربطها علاقات محبة وتعاون مع كافة الطوائف المسيحية الأخرى بالمحافظة.



