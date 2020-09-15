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فن

الساحر عزام يكشف لـ صدى البلد حقيقة ارتباطه بسهام جمال

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:29 م
سهام جلال والساحر
سهام جلال والساحر عزام
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شروق ابراهيم
كشف الساحر عزام عن حقيقة ارتباطه بالفنانة سهام جلال ، بعد تداول شائعات عن ارتباطهما رغم فارق العمر بينهما.

وقال عزام في تصريح خاص لـ صدى البلد أنه التقى ب سهام جلال في دهب ، وسط مجموعة من أصدقائهما وقدم حينها عرض شاركت فيه الفنانة مثلها مثل باقي الفنانين الذين سبقوا وحضروا عروض خاص به.

وأضاف أن سهام جلال أعربت عن اعجابها الشديد بعروضه وبعدها قامت بنشر مجموعة من الصور تجمعهما ، لافتا إلى أنها فنانة متواضعة وذات أخلاق رفيعة.

وكانت هناك شائعات طالت سهام جلال حول ارتباطها بالساحر عزام على مدار الأيام الماضية ، ولكن سرعان ما تم نفي الخبر من الطرفين.
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