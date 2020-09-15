مصيلحي: أثق بقدرات طلعت يوسف.. وسنعمل سويا لإسعاد جماهير الاتحاد

أكد محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري أن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قيمة و قامة رياضية كبيرة لما له من تاريخ كبير داخل القلعة سواء لاعبًا أو مدربًا .





وأوضح مصيلحي أن دعم مجلس إدارة النادى لعميد مدربى الدورى بلا حدود فهو أحد أبناء النادي المخلصين.





وأشار إلى أن طلعت يوسف علامة من علامات التدريب المصري وأنه لن ينسى موقفه الرائع و النبيل تجاه نادى الاتحاد السكندرى ، و موافقته على تولى مسئولية الفريق الموسم الماضى دون تردد في ظروف صعبة لا يمكن أن يقبلها إلا أحد أبناء النادى الأوفياء فقيمته الفنية الكبيرة ليست محل جدال.





وشدد مصيلحي أن أستمرار و تواجد طلعت يوسف على رأس المنظومة الفنية للفريق الأول لكرة القدم كان أبرز أهتمامات جماهير الثغر مطلع هذا الموسم ،فيظل قناعات مجلس إدارة النادى بقدراته الفنية الكبيرة وهوما أكدته النتائج الجيدة التي حققها الفريق قبل توقف المسابقة بسبب أزمة فيروس كورونا





وتابع:" مجلس إدارة النادي يقف بقوة خلف جميع القرارات التى سيتخذها طلعت يوسف من أجل إعادة الانضباط داخل صفوف الفريق"، وأتم:" أي نقد للفريق من جانب بعض الجماهير يأتى من نابع عشق الكيان ، و لكن في بعض الأحيان يؤدى النقد الدائم إلى نتائج عكسية ، فالتقييم الشامل ياتى دائما مع اكتمال التجربة و ليس مع نهاية كل مباراة ".





واوصل:" سنسعى دائما أن نلبى جميع احتياجات الفريق لنحقق ما تأمله جموع الجماهير و مجلس الإدارة والقيادة الفنية ممثله فى القدير طلعت يوسف ".



