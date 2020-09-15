الفيلم السعودى ارتداد يشارك فى مهرجان كيبك سيتي السينمائي

يُعرض الفيلم السعودي القصير ارتداد للمخرج محمد الحمود ضمن فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان كيبك سيتي السينمائي، ويُقام العرض يوم الخميس المقبل 17 سبتمبر.

مهرجان كيبك السينمائي انطلقت فعالياته عام 2011، ويتبع منظمة غير ربحية تحمل نفس الاسم، تسعى إلى توفير مناخ سينمائي لمحبي الأفلام في داخل المدينة وخارجها، يماثل الفعاليات السينمائية في المهرجانات المرموقة.

ارتداد هو أول فيلم سعودي تم اختياره للمسابقة الرسمية بمهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة، وحظي بعروض في مهرجانات سينمائية عديدة حول العالم، منها مهرجان كليفلاند السينمائي الدولي في أميركا، ومهرجانيّ كولكاتا وداكا السينمائية الدولية بآسيا، كما عرض في العديد من المهرجانات الأوروبية مثل مهرجان بلاك نايتس الأستوني ومهرجان لوبلين السينمائي ببولندا ومهرجان الفيلم العربي في روتردام، و مهرجان بالي الدولي للأفلام القصيرة.

ويحكي الفيلم قصة زوجين شابين، عند ذهابهم في رحلة سريعة لقرية نائية جنوب السعودية، والتحولات التي تحدث عند أول لقاء بين الزوجة التي عاشت في مدينة جدة، وأهل زوجها الذين عاشوا في قرية نائية في منطقة جازان، في الوقت الذي أرادت العائلة الصغيرة (أهل الزوج) إبهار الزوجة بحفلة عشاء تقليدية حتى يتعرف عليها أهل القرية، فيما كان يحاول الزوج إقناع أهله بتبسيط الحفلة خوفًا على الزوجة من صدمة اللقاء الأول.

الفيلم من بطولة فاطمة البنوي وأيمن مطهر وحصل على على منحة إنتاج من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي الدولي (إثراء) بعد فوز سيناريو الفيلم بمسابقة أيام الفيلم السعودي سنة ٢٠١٧، وتم تصوير الفيلم بالكامل في قرية الحصامة بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي .