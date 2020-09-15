اليونان تبارك اتفاق سلام الإمارات والبحرين مع إسرائيل

اعتبر وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أن توقيع معاهدات السلام بين دولتي الإمارات والبحرين العربيتين، وإسرائيل، أمر سيصب في مصلحة استقرار وازدهار منطقة شرق المتوسط.





ويستقبل الرئيس الأمريكي الوفود العربية والإسرائيلية لإجراء مشاورات قبل توقيع الاتفاق.





وسبق أن وجه البيت الأبيض وجه دعوات باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكثر من 1000 شخصية أمريكية ودولية وعربية للمشاركة في حفل توقيع اتفاق السلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وإعلان السلام بين إسرائيل ومملكة البحرين.





ويعتبر حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.





في 13 أغسطس الماضي، أعلنت الإمارات عن اتفاق جديد للسلام في الشرق الأوسط، بالإعلان عن معاهدة (إبراهيم) للسلام مع إسرائيل وبرعاية أمريكية.







