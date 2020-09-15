أسقف مغاغة يزور البابا تواضروس بالمقر البابوي ويؤكد: لا نقبل الإساءة للكنيسة أو رئاستها

أعلنت مطرانية مغاغة والعدوة أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التقى نيافة الحبر الجليل نيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية.





وذكر بيان صادر اليوم عن مطرانية مغاغة والعدوة أنه حضر اللقاء نيافة الحبر الجليل الأنبا هدرا مطران أسوان وتوابعها، ونيافة الأنبا إبرام مطران الفيوم وتوابعها، ونيافة الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.





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وقال نيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة إن قداسة البابا تواضروس الثاني استقبلنا بكامل المحبة والأبوة، ونؤكد أننا لا نقبل أية اساءة للكنيسة او لقداسته، فهو أبونا كلنا، وله كل احترام وتقدير، اما بخصوص الدعوى المرفوعة حاليا، فقد تم توضيح أننى قمت برفعها بصفتى الشخصية، كأسقف كرسى مغاغة والعدوه.





وتابع قائلا، نرحب بالحلول المطروحة كما وعدت سابقا، مع إرشاد قداسة البابا، وكل ما يهمنا أولا وأخيرا، سلام الكنيسة، والسلام الاجتماعي، ومحبتنا نحن المصريين بعضنا لبعض، ووطننا المحبوب، طالبين صلوات غبطته والأحبار الأجلاء الحضور.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد نفى خلال اجتماعه الأسبوعى الأربعاء الماضى شروع الكنيسة في مقاضاة إحدى الصحفيات، مشيرًا إلى أن أحد الآباء الأساقفة قام بهذا التصرف بشكل شخصي دونما تكليف أو استشارة الرئاسة الكنسية.



