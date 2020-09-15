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أخبار العالم

رسالة واضحة.. عبد الله بن زايد: أمتنا عمرها 48 عاما فقط لكنها مفعمة بالأمل

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:44 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، أثناء مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الإمارات تريد جلب المزيد من الأمل إلى المنطقة.

وأضاف "بن زايد"، أن "الاتفاق مع إسرائيل رسالة واضحة لتوطيد العلاقة مع أمريكا وباقي الأمم".

وتابع وزير الخارجية الإماراتي، "نشعر بالتواضع لتمثيل أمة عمرها 48 عاما فقط ولكنها مفعة بالأمل".

من جانبه، أكد ترامب أن بقية الدول ستنضم إلى عملية السلام.

وتوقع اليوم الثلاثاء الإمارات والبحرين اتفاق السلام مع إسرائيل في البيت الأبيض تحت رعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعقد التوقيع في حديقة البيت الأبيض، رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.

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