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رياضة

الحمام يفوز على المجد السكندري استعدادا لـ أبو قير

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:57 م
الحمام
الحمام
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عبدالله هشام
اختتم فريق الحمام المطروحي معسكره بمواجهة المجد السكندري وحقق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد ضمن استعدادات الفريق لمواجهات دورى القسم الثاني لمجموعة بحري. 

أحرز الأهداف للفريق كلا من : محمود أبو زيد ، هشام نيمار ، محمد يحيي  .

ويستعد فريق الحمام المطروحي لمواجهة ابو قير للاسمدة يوم 22 سبتمبر المقبل في اول مباراة بعد فترة التوقف التي دامت لأكثر من 5 أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا .

ويحتل فريق الحمام المركز التاسع في جدول ترتيب مجموعة بحري بدورى القسم الثاني برصيد 20 نقطة جمعهم من 5 انتصارات و5 تعادلات و7 خسائر .
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