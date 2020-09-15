الجهاز الفني للزمالك يضع برنامجا خاصا لتأهيل أوباما

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامجا خاصا ليوسف أوباما لاعب وسط الزمالك لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد غيابه عن لقاء الإنتاج الحربي بسبب الإصابة.
واشتمل البرنامج الخاص لأوباما على تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب وبعض التدريبات بالكرة.
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذين شاركوا في مباراة الإنتاج الحربي بشكل أساسي تدريبات استشفائية خفيفة، على هامش المران اليوم الذي أقيم بملعب النادي بناءً على تعليمات الفرنسي باتريس كارتيرون لعدم إرهاق اللاعبين في ظل ضغط المباريات في الوقت الحالي بمسابقة الدوري العام.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أسوان في الدوري الممتاز بالجولة 28 للبطولة.