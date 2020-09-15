الجهاز الفني للزمالك يضع برنامجا خاصا لتأهيل أوباما

واشتمل البرنامج الخاص لأوباما على تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب وبعض التدريبات بالكرة.

على هامش المران اليوم الذي أقيم بملعب النادي بناءً على تعليمات الفرنسي باتريس كارتيرون لعدم إرهاق

اللاعبين في ظل ضغط المباريات في الوقت الحالي بمسابقة الدوري العام.