وزير الإنتاج الحربي السابق: مرتضى منصور يبذل جهدا كبيرا لتطوير نادي الزمالك

أكد سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي السابق أن المستشار مرتضى منصور يبذل جهدا كبيرا ملموسا يتحدث عن نفسه وعمل جهدا أثمر كثيرا علي النادي ، موضحا أن النادي تغير كثيرا ، وكذلك هناك طفرة رياضية وبطولات كثيرة وطفرة بعد سنوات عجاف في السابق.





وأضاف مشعل خلال حضوره حفل افتتاح منشآت النادي الجديدة اليوم الجمعة: " الأمور اختلفت تماما عن السابق، هناك نجاح ونهضة حقيقية، وأنا سعيد جدا بالنشاط الاجتماعي الأسري في الزمالك علي عكس السابق، وأصبح هناك مكان مميز تجلس أنت وأسرتك وأصدقائك بهدوء ونظافة فيه".





وتابع وزير الإنتاج السابق، أن هناك جهدا من المستشار مرتضي منصور واضح بالنادي وننتظر فرع 6 أكتوبر الذي بدأ فيه في الوقت الحالي ، حيث شاهدت بنفسي الرسومات وكل الامور الخاصة بذلك.. مشددا على أنه لابد ان يتواجد الزمالك في فرع اخر في العاصمة الادارية الجديدة ، ونحن قادرون جميعا في الزمالك وبإدارته علي عمل ذلك.





وختم مشعل: "كنت أتمني تواجد الأهلي اليوم ولكن لا أريد التعليق علي هذا الأمر ، وأخيرا هي روح تنافسية ورياضة نتمني ان تكون الامور هادئة".