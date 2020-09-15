AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شيماء مغربي تطرح كليب أغنية حالة طارئة .. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:49 م
شيماء مغربي
شيماء مغربي
Advertisements
آيه عاطف
طرحت الفنانة شيماء مغربي، فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "حالة طارئة" وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :"حقا انا بستوى  .. ودراعى اهو بيتلوى  .. وخلاص ل عينيه هقول .. صار الفؤاد ينكوى .. بس انت جامد اوى 
وملكش اى حلول".

معاليك استاذ ف الحنيه .. ودى استعاره مش مكنيه .. ازاى هواك اثر فيا .. ف يدوب يومين .. انا حالتى طارئه ومكتئبه .. مع أن ليا ٢٠٠ سابقه .. اصل انت حبك جه فجاْه .. وقلب الموازين".

"حالة طارئة" الحان: عمرو الشاذلي، كلمات: محمود عادل كلازا، توزيع: ياسر ماجد،تسجيل ومكس وماستر : ماهر صلاح، جيتار:  مصطفى نصر، اورج: محمود شاهي، وطبله ورق : ماجد الصواف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمادة هلال يتذكر والدته بـ كلمات من ذهب.. شاهد

يارا الشافعي تنتهي من تسجيل أحدث أغانيها بعنوان "حبايبنا وحشونا"

شيماء شريف تطل على جمهورها بأحدث اغنياتها فى فيديو كليب "كان ليه"

دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد ميساء مغربي

ترشيحاتنا

هل فقد القطبان الهيبة؟ .. 7 لاعبين يرفعون شعار " لا أهلي ولا زمالك " في الميركاتو الصيفي

كارتيرون يغادر مران الزمالك وشوبير يكشف عن مفاجأة بعد قليل

وزير التعليم يوضح حقيقة صدور قرار يحدد شروط مزاولة الدروس الخصوصية

ترامب: أجريت محادثات مع الملك سلمان وولي العهد بشأن السلام مع إسرائيل

تأجيل إقامة عزاء عزمي مجاهد بعد إصابة ابنه أمير وأسرته بكورونا

بعد التعليق المنسوب لها: ريم البارودى توضح كذب حديثها عن عملية تجميل أحمد سعد

AdvertisementS

كارتيرون يغادر مران الزمالك وشوبير يكشف عن مفاجأة بعد قليل

مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك لبحث أزمة اختفاء كارتيرون

الأهلي ينتهي من ضم 3 صفقات للموسم الجديد ويطارد البلايلي وإبراهيم

كارتيرون يغلق جميع هواتفه ويصعّب المهمة على مرتضى منصور في حل أزمة رحيله

ترامب يقدم لنتنياهو هدية غير متوقعة قبل توقيع اتفاق السلام

زيارة مفاجئة تطيح بـ 50 مسئولا في الشرقية.. إحالة 49 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق لعدم تواجدهم بمكاتبهم.. وإهمال أعمدة الإنارة في الشوارع يطيح برئيس وحدة محلية

مرتضى منصور يكشف كواليس رحيل كارتيرون في فيديو عبر قناة النادي

أزمة في الزمالك.. كارتيرون يطلب الرحيل فجأة ويرفض قيادة المران

أزمة في الزمالك.. استقالة أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق

زلزال في الزمالك.. نكشف كواليس الرحيل المفاجئ لباتريس كارتيرون

عملية نحت جسم بـ 60 ألف جنيه وفيديو جنسي.. اعترافات فتاة التيك توك هدير الهادي: كنت بساعد نفسي

بعد رحيل كارتيرون المفاجئ .. طارق يحيى مديرا فنيا للزمالك وعبد العزيز ومدحت مساعدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الرواني.. بـ 3 وصفات مختلفة

إطلاق ساعة آبل الجديدة Apple Watch 6 رسميًا بحساس أكسجين.. سعر ومواصفات.. صور

عملاق الصحراء.. مواصفات وتجهيزات تويوتا هايلوکس 2021 toyota hilux.. شاهد