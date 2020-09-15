طالب أزهري: نتميز في كل المجالات ومشروع إيناكتس كان الأقوى في العالم .. فيديو

قال الطالب كريم جمال، بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، ومدير الإعلام، بفريق إيناكتس الأزهر الحاصل على المركز الأول بمسابقة ريادة الأعمال العالمية، إنه منذ الصغر وهو يحب مجال ريادة الأعمال حتى التحق بفريق ايناكتس الأزهر، وبالفعل قرر الإنضمام إليه في لجنة الإعلام والتي تعتبر من أهم اللجان التي تظهر مجهود أعضاء الفريق، حيث تقوم اللجنة فيديو عن المشروع بطريقة احترافية عالية.





وتابع كريم جمال، في ندوة بموقع صدى البلد : قمنا بتصوير فيديوهات المشروع من قرية شكشوك بمحافظة الفيوم، والتي تمحور عنها عنوان المشروع في تحويل قشر الجمبري إلى توابل، وفتح مجالات عمل لأهالي القرية المجاورة لبحيرة قارون، كما تم عمل مونتاج للفيديو ونشره في صورته النهائية وفاز الفريق بالمركز الأول على جمهورية مصر العربية وتأهل للنهائيات العالمية.





وذكر أن فيديو المشروع في النهائيات العالمية كانت مدته 12 دقيقة وتمكنا من تحقيقة عنصر المتعة والإثارة ولفت نظر المشاهد لكل ثانية في الفيديو ، واكتشفنا أن المشروع أقوى المشاريع في نهائيات المسابقة العالمية.





واكد أن الطالب الأزهري متميز ويحقق نجاحات كثيرة في كل المجالات.



