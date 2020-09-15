رئيس جامعة بريطانية: أي مبنى يضر بالمصلحة العامة يجب إزالته

قال حسن عبد الله، الرئيس الأكاديمي لجامعة "إيست" لندن إنجلترا ، إن هناك عقوبات صارمة لأي مخالفات بناء في بريطانيا تصل إلى غرامات كبيرة.





وأضاف حسن عبد الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، " إذا كان البناء يضر بالمصلحة العامة فتتم إزالته على الفور".





وتابع حسن عبد الله، "بريطانيا تضع خطة سنوية للتعامل مع مخالفات البناء وفقًا لتعداد السكان وتدفق السكان من مناطق مختلفة داخل بريطانيا".





وأكد حسن عبد الله " المحليات لها دور رقابي كبير من أجل منع أي مخالفة للبناء في بريطانيا".





ولفت حسن عبد الله " المخالفات في بريطانيا مخالفات تتعلق بتغيير شكل مبنى بدون تصريح"، مضيفا "الحكومة البريطانية خصصت 50 مليون جنيه إ سترليني للمحليات للتدخل للتعرف على تاريخ تصاميم والتخطيط العمراني في المناطق المختلفة لرصد المخالفين".



