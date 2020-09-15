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أخبار البلد

شاهد.. إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:06 م
اقبال المواطنين على
اقبال المواطنين على التصالح
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ايمان البكش
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن كافة المحافظات شهدت خلال اليومين الماضيين إقبالأ كبيرًا من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء بعد التيسيرات التى أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، واستكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين و مبادرة لخصم 25% من قيمة مقابل التصالح فى حالة السداد الفورى لمبلغ التصالح والتى جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف عن المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.


وقال شعراوى إن كافة المحافظات أعلنت عن تخفيضات في قيم التصالح بنسب وصلت فى بعض الأماكن إلى 70 % للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح والاستفادة من الفرصة الذهبية التى تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.

شاهد.. إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات
شاهد.. إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات
شاهد.. إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات
شاهد.. إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات
شاهد.. إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات
شاهد.. إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات
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