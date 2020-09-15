جامعة حلوان: رسوم الكشف الطبي للمستجدين 20 جنيها والسداد إلكترونيا

-جامعة حلوان: رسوم الكشف الطبى للطلاب المستجدين 20 جنيها

- جامعة حلوان للطلاب المستجدين: إحضار الطلاب شهادة اختبار فيروس c ضرورة أ ثناء الكشف الطبى

- كليات جامعة حلوان: يمكن سداد رسوم الكشف الطبى للمستجدين عبر الخدمات الإلكترونية





أعلنت أغلب كليات جامعة حلوان، بدء التسجيل لإجراء الكشف الطبى لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق 2020 من طلاب الثانوية العامة.





وأوضحت إدارة الجامعة للطلاب المرشحين إليها، أن الكشف الطبى بدأ بها، داعيةً الطلاب الذين تم قبولهم بكلياتها إلى سرعة التسجيل بموقع الكشف الطبى الخاص بالجامعة.



اقرأ أيضا : عميد كلية دار العلوم: مستمرون في مشروع استعادة الوعي بالحرم الجامعي تكلفته 180 مليون جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان



وأوضحت الجامعة للطلاب المرشحين أنه يجب لإجراء الكشف الطبى بالجامعة التسجيل على الموقع الخاصة بها وهو : http://app2.helwan.edu.eg/detmed/ . ، و منوهين الى انه بعد التسجيل على الموقع الالكترونى للكشف يجب سداد قيمة الكشف الطبى للمستجدين و هى 20 جنيه .





وحددت الكليات أيام الطلاب الذكور وأيام الطلاب الإناث ، حتى لا يحدث زحام اثناء الكشف الطبى.





وطالبت الطلاب الذين دفعوا رسوم الكشف فى خدمة مصاري الإلكترونية، بطبع استمارة الكشف الطبى وإدراجها مع الأوراق والمجيء إلى الكلية فى الموعد المحدد له.





وأضافت أنه على جميع الطلاب المسددين والذين لم يظهر لهم استمارة الكشف متابعة الموقع يوميا في تمام السابعة مساء.





من جانبها نبهت كلية الفنون الجميلة على الطلاب المرشحين اليها سرعة التسجيل بالكشف الطبى و سداد الرسوم الخاصة به.





كما أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان، بدء تسجيل طلاب الثانوية العامة لتنسيق 2020 المرشحين للكلية عن طريق مكتب التنسيق ، بموقعها الالكترونى لتحديد موعد للكشف الطبى لاستكمال اوراق التقديم للجامعة.





وأوضحت ادارة الكلية أن الكشف الطبى للطلاب المستجدين بدأ اليوم 13 سبتمبر، وذلك وفقا للموعد المحدد لكل طالب، مشيرا الى انه على جميع الطلاب المرشحين للكلية سرعة سداد رسوم الكشف الطبى الكترونيا حيث لن يتم تحديد اى موعد بدون اتمام حركة السداد.



وأضافت انه فى حالة ظهور رسالة " لا توجد مطالبة " على ماكينة السداد الالكترونى، يرجى تكرار المحاولة خلال 4 ساعات، وسوف يتم حل المشكلة.



و ننشر للطلاب المرشحين لهذه الكلية الخدمات الالكترونية التى يمكن من خلالها سداد رسوم الكشف الطبى الخاص بجامعة حلوان وهى :

- البريد المصرى

- مصارى

-امان

-سداد

-وقتى

- بى

- ايجى بى

- ممكن

- ضامن





واوضحت جامعة حلوان انه على المتقدمين للكشف الطبى احضار الاوراق التالية فى الموعد المحدد لهم على الموقع بعد سداد رسوم الكشف :

1/ بطاقة الترشح

2/ بطاقة الطالب الشخصية

3/ استمارة الكشف الطبى

4/ تحليل فيرس C والتى سبق ان تم عمله للطالب بالمدرسة الثانوية فى حملة 100 مليون صحة.





ولفتت الى انه يمكن التسجيل بالكشف الطبى عبر هذا الموقع : http://app2.helwan.edu.eg/detmed/ .



