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اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
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علياء فوزى
استقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 16 سبتمبر 2020.


أسعار الذهب اليوم فى مصر
استقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئة عند 977 جنيهًا. 

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 855 جنيهًا.


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وبلغ جرام الذهب عيار 18 جنيها 733 جنيها.


وسجل سعر الجنيه الذهب 6840 جنيهًا.


وسجل السعر العالمى للذهب 1952 دولارا للأوقية. 


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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