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ثقافة

السيرك القومى يقدم أقوى وأخطر فقراته بالعجوزة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
ضمن أنشطة وفعاليات الجهات التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، خلال شهر سبتمبر الجارى، يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، كل ماهو جديد لفقرات فنون السيرك القومى، فى الثامنة مساء يوميا بمقر السيرك بالعجوزة . 

ويقدم السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، باقة متنوعة من أقوى فقرات فنون السيرك، تحت إشراف الفنان أشرف شعبان مدير شعبة سيرك القاهرة، منها "البسكليت للفنانين أولاد يس، الميزان الطائر للفنان طارق الحلو والفنان فرج عبد العظيم،  الكراسى للفنان أشرف راشد، التوازان على البسكليت للفنان إسلام صبرى، الخناجر للفنان محمد وحسام عفيفى، استعراضات الحيوانات الأليفة  للفنانتين هبة وإلهام رسمى رستم" .

كما يتضمن البرنامج فقرات "الحبل الضاحك للفنانة جيهان عاشور، البرانيط للفنان محمود وإسلام سليمان، السيف والخنجر للفنان صبرى أحمد والفنانة يسرا، البلنسات للفنان أحمد يس، الكرابيج للفنانة ليلى الجوهرى، البسكليت الضاحك للفنانين حسن ومحمد كمال، المهرج للفنانين رامى ومروان، الجونجلير للفنان عمرو رشاد، التوازن على السلك للفنان عصام عبده، استعراض الخيول للفنان محمود الحلو، ويختتم البرنامج باستعراض الأسود والنمور للفنانة لوبا الحلو" .
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