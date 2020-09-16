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رياضة

طارق السيد: أتمنى استمرار طارق يحيى في قيادة الزمالك

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:16 ص
طارق يحىي
طارق يحىي
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محمد رشاد
تمنى طارق السيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، استمرار طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق، على رأس القيادة الفنية للفارس الأبيض في الفترة المقبلة.

وقال طارق السيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، إنه حزين لرحيل الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك؛ لأنه رحل في توقيت حساس، خاصة أن الفريق مقبل على دوري أبطال أفريقيا.

وشدّد على أن الزمالك لا يقف على أي لاعب أو مدرب، مشيرًا إلى أنه من الصعب التعاقد مع مدرب أجنبي يقود الزمالك الفترة المقبلة.
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