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أخبار العالم

بعد توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.. ملك البحرين يتلقى اتصالاً من ترامب

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:26 ص
ملك البحرين يتلقى
ملك البحرين يتلقى اتصالا هاتفيا من ترامب
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قسم الخارجي
تلقى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالا هاتفيا، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ عقب توقيع اتفاق السلام بين المملكة وإسرائيل.

وخلال الاتصال، هنّأ الرئيس الأمريكي، العاهل البحريني، بالتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، معربًا عن شكره وتقديره لملك البحرين على جهود المنامة في التوصل إلى هذا الاتفاق.

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وأكد ترامب أن البحرين انتهجت نهج السلام والذي سيشجع الجميع على الدخول في عملية السلام؛ بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها.

من جهته، أكد حمد بن عيسى، أن السلام خيار إستراتيجي لمملكة البحرين، وأن رؤية المملكة ونهجها يقوم على التفاهم والحوار والتعاون وتعزيز التعايش والتقارب بين الشعوب ومختلف الثقافات بعيدًا عن التوترات.

وشكر العاهل البحريني، الرئيس الأمريكي، على مساعيه في الوصول إلى هذه الاتفاقيات، وجهوده في دفع جهود إحلال السلام في منطقة في الشرق الأوسط؛ من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
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