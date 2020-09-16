AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يتصدر تويتر بعد رحيل كارتيرون

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:12 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
تصدّر نادي "الزمالك" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد رحيل باتريس كارتيرون عن القلعة البيضاء.

وكان قد رحل مساء أمس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون بعدما قد فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء ودفع قيمة الشرط الجزائي بالكامل للنادي, وقد أشارت عدة تقارير على دخول نادي التعاون السعودي في مفاوضات جادة مع كارتيرون.

اقرأ أيضًا:

وتفاعل عدد كبير من جماهير القلعة البيضاء حول خبر رحيل كارتيرون وجاءت تعليقاتهم كالآتي:

رب ضرة نافعة.. ولن يتوقف قطار الزمالك

انا الزمالك .... انا ضد الكسر

مش شعارات والله بس احنا فعلا ورا الزمالك في اي حاجه وتحت اي ظروف وببطولات ومن غير بطولات وحتى لو انعدم الأمل تماما

جمهور الزمالك ورا ناديه وفرقته ولعيبته مهما كانت الظروف لا هنزهق ولا هنوقف دعمكم 

علاقتنا بالزمالك هي الثابت الوحيد مهما كانت المتغيرات

وكان كارتيرون قد أبلغ أمير مرتضى، بأنه فقد شغفه مع الفريق، وأنه يخشى خسارة بطولة إفريقيا، ورغم محاولة المشرف على الكرة بالنادي، إقناعه بالبقاء، وزيادة عقده الذى وقعه مؤخرا، أو البقاء لحين انتهاء بطولة دوري الأبطال؛ إلا أن الفرنسى أصر على قراره.

وأكد الفرنسي استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغة راتب 3 أشهر، حيث يتقاضى ما يقرب من 1.5 مليون دولار سنويا من القلعة البيضاء.

وحضر كارتيرون أمس، إلى مقر الزمالك، قبل مران السادسة، ورفض قيادة المران، وطلب الاجتماع مع المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، الذى حاول التعرف على سبب رغبته فى فسخ التعاقد، مؤكدا أنه قضى أفضل فترة فى حياته داخل الزمالك، والإدارة كانت محترفة للغاية معه.

وسجَّل كارتيرون، فيديو، رفقة مرتضى منصور، الذى كان غاضبا من تصرف المدير الفنى، يكشف خلاله أسرار رحيله عن الزمالك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد رحيل كارتيرون المفاجئ .. طارق يحيى مديرا فنيا للزمالك وعبد العزيز ومدحت مساعدين

كارتيرون يسدد 230 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي للزمالك بعد فسخ التعاقد

أعلى راتب فى مصر.. بيراميدز يفاوض كارتيرون بعد فسخ عقده مع الزمالك

الزمالك يشكل لجنة ثلاثية للتعاقد مع مدرب أجنبي بعد رحيل كارتيرون

كارتيرون في بيراميدز .. تامر أمين يفجر مفاجأة .. فيديو

رفض زيادة عقده ويخشى خسارة بطولة أفريقيا.. كواليس رحيل كارتيرون عن الزمالك

ترشيحاتنا

مقابل 3 ملايين دولار.. كارتيرون يوقع مع التعاون السعودي بعد رحيله عن الزمالك

شوبير يكشف أبرز الراحلين عن تدريب الزمالك ورسالة كارتيرون الأخيرة

خاص.. تعرف على الوجهة القادمة لـ كارتيرون بعد رحيله عن الزمالك

موجز السوشيال ميديا.. كارتيرون عملها وخلع يتصدر تويتر.. وشوبير يكشف أبرز الراحلين عن الزمالك

شاهد.. اللقاء الأخير بين مرتضى منصور وكارتيرون قبل رحيله بدقائق

طريقة عمل الرواني.. بـ 3 وصفات مختلفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار بريليانس 2020 في مصر .. صور

طريقة تحضير هريسة الزيتون.. خطوة بخطوة

أسعار سيارات الاتحاد الأوروبي 2020 فى مصر