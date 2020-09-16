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أخبار العالم

الصين والإمارات ترصدان نتائج إيجابية في لقاح كورونا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:26 ص
الصين والإمارات ترصدان
الصين والإمارات ترصدان نتائج إيجابية في لقاح كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الصين أن بكين وأبو ظبي، اليوم الأربعاء، رصدتا بعض النتائج الإيجابية في تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا.

ووفقا لـ "رويترز"، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، في إفادة صحفية في بكين، إن الصين والإمارات العربية المتحدة شهدتا بعض النتائج الإيجابية في تجارب المرحلة الثالثة للقاح كوفيد-19.

هذا وقد منحت دولة الإمارات العربية المتحدة ، يوم الاثنين، موافقة طارئة لاستخدام لقاح لفيروس كورونا، بعد ستة أسابيع من بدء التجارب على البشر في الدولة الخليجية.

وفي وقت سابق من اليوم،  دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا وتأكيده بأن الأزمة "ستختفي" سواء بوجود لقاح أم بدونه، مؤكدا إن الولايات المتحدة ستطور ما سماه "عقلية القطيع".

وقال ترامب: "نحن على وشك الحصول على لقاح... إذا كنت تريد معرفة الحقيقة، ربما كانت الإدارة السابقة استغرقت سنوات للحصول على لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء وجميع الموافقات".

وأضاف: "سنحصل عليه في غضون أسابيع، قد يستغرق الأمر ثلاثة أو أربعة أسابيع".
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