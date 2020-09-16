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توك شو

وزير خارجية اليونان: تركيا لا ترى المستقبل بشكل أفضل.. وعليها معرفة الصواب والخطأ

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:31 ص
وزير الخارجية اليونانية
وزير الخارجية اليونانية
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ريهام فيكتور
قال  نيكوس دنديس، إن تركيا دولة مهمة للغاية ومن الواضح أن هناك تحالفات كثيرة معها ولكن هناك اختلافا في الآراء حول استخدام قوتها، ولا بد من معرفة الصواب والخطأ.

وأضاف  نيكوس دنديس، خلال كلمته المذاع اليوم على فضائية الأولى، أن هناك ملاحظة هامة أن الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي  يؤكدان أن تركيا لا ترى بوضوح المستقبل بشكل أفضل.

وأشار إلى أن تركيا تقوم بمحاولة دخول الاتحاد الأوروبي وبالتأكيد نرحب بدخولها، منوهًا إلى أنها تجربة فريدة للغاية بسبب الطبيعة الأوروبية لأنها تحمل  أطرافا أكبر.

وتابع أن أى دولة تحب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مرحب بها بالطبع وفقا للشروط الخاصة، والآن ندرك جيدا أن العديد من الدول تستشعر أن لا بد أن تمنح تركيا فرصة من الناحية العملية يمكن القيام بهذا بصورة واضحة وجلية وطبقا  للقوانين الدولية.
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