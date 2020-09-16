الرئيس السيسي يرد على مقولة "الدولة معملتش حاجة".. فيديو

وأضاف الرئيس السيسي ، خلال كلمته اليوم أثناء افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ، " القضية فى حالنا والقضية ليه إ حنا كدا.. إحنا زدنا من 4 ملايين لـ 100 مليون فى 200 سنة.. يعنى هنزيد 100 مليون كمان 30 سنة".

وتساءل الرئيس السيسي، هذه القرارات الخاصة بتطوير التعليم ضد الأسرة المصرية والطلاب، ولا ليك؟، موضحا أن هذا للتسهيل على الطالب وإعطائه أكثر من فرصة، لافتا: "أنا عايزكوا انتوا اللي تردوا على نفسكم".





وأضاف أن الدولة عندما نظرت لملف التعليم قامت بالتعامل معه بجدية، واستطاعت حل الكثير من التحديات فيه، مشيرا إلى أنه بالرغم أنه كان هناك كثير من التعليقات على نظام الثانوية العامة الجديد وكان هناك هجوم إلا أنهم سيندمون لأن في النهاية النظام في مصلحة الطالب وأسرته.