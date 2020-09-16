الرئيس السيسي: على الإعلام والجامعات تنظيم ندوات لتشكيل رأي عام حقيقي متفهم لتحدياته.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يجب على الإعلام والجامعات الموجودة فى كل المحافظات عمل ندوات للحديث عن الواقع والتطور فى جميع المجالات، مؤكدًا أن هذا أمر مهم لتشكيل رأى عام حقيقي واعٍ ومتفهم لتحدياته.









وأضاف الرئيس، خلال كلمته في فعاليات افتتاح عدد من المنشآت التعليمية: "مش ممكن الحكومة فقط والمسئولين يتحدثون، لكن كلنا لازم نشوف مع بعض حجم الممشكلة والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية".









ووجه حديثه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، معلقًا على ضرورة حل مشكلة الكثافة الطلابية فى المدارس، في ظل التشكيك من بعض قوى الشر فى جهود الدولة: "ما دام طرحت الموضوع بفضل الله حلوله موجودة عندى بالعمل المستمر".