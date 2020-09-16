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توك شو

على 3 محاور.. وزير التعليم يكشف خطوات تطوير منظومة التعليم فى مصر.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:50 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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شيرين عادل
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن مصر أنشأت 75 ألف فصل دراسى بتكلفة 24 مليار جنيه.

وأشار "شوقي"، خلال كلمته بافتتاح المدرسة المصرية اليابانية  بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أن بذرة  تطوير التعليم وضعت فى عام 2014  عند تشكيل الرئيس عبد الفتاح السيسى المجالس التخصصية لرئاسة الجمهورية وتم خلالها تبادل الأفكار  فى التعليم والبحث العلمى. 

وأضاف أن انعكاس رؤية تطوير التعليم كانت فى ديسمبر عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى رؤية مصر فى عيد العلم فى ديسمبر عام 2014. 

ولفت إلى أن الدولة المصرية ارتكزت فى محور تطوير التعليم على  الإنسان القادر على التعلم، الابتكار، والبحث العلمى.
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