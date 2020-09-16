على 3 محاور.. وزير التعليم يكشف خطوات تطوير منظومة التعليم فى مصر.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن مصر أنشأت 75 ألف فصل دراسى بتكلفة 24 مليار جنيه.





وأشار "شوقي"، خلال كلمته بافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أن بذرة تطوير التعليم وضعت فى عام 2014 عند تشكيل الرئيس عبد الفتاح السيسى المجالس التخصصية لرئاسة الجمهورية وتم خلالها تبادل الأفكار فى التعليم والبحث العلمى.





وأضاف أن انعكاس رؤية تطوير التعليم كانت فى ديسمبر عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى رؤية مصر فى عيد العلم فى ديسمبر عام 2014.





ولفت إلى أن الدولة المصرية ارتكزت فى محور تطوير التعليم على الإنسان القادر على التعلم، الابتكار، والبحث العلمى.