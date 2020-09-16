فتاوى تشفى صدور المؤمنين.. 3 أمور تخلصك من الوسواس فى الوضوء والصلاة.. حكم قراءة المرأة للقرآن في الاستحاضة.. صحة صلاة من لم يستطع حفظ التشهد

فتاوى تشفى صدور المؤمنين

3 أمور تخلصك من الوسواس القهري فى الوضوء والصلاة

هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في الاستحاضة

هل رفض الفتاة لأي عريس دون أن تراه حرام؟

هل صلاة من لم يستطع حفظ التشهد صحيحة ؟

الإفتاء: يجوز قراءة القرآن دون وضوء في حالة واحدة فقط









نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة والتي تشغل الأذهان، ونرصد في في هذا التقرير أبرز هذه الفتاوى.





؟"، أجاب عنه أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. فى البداية، ورد سؤال مضمونه: "أعاني من وسواس قهري يشككني في صلاتي ووضوئي ماذا أفعل





وقال "ممدوح": " عليك أن تستعيذ بالله باستمرار ثم تكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تكثر من ذكر الله، خاصة اسم المقسط مع إضافة يا النداء بأن تقول (يا مقسط) ثم تخالف ما يرد إلى ذهنك وبعد ذلك تذهب للطبيب النفسي".





بينما ورد سؤال أخر إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية من سائل يقول " أعاني عند خروجي من الحمام -بعد التبول- من الشك بنزول نقطة من البول على ملابسي، ولا أدري هل نزلت فعلًا أو لم يحدث شيء، وذلك يسبب لي بعض القلق عند الوضوء للصلاة، فبماذا تنصحني أن أفعل لكي أتخلص من هذا الشك؟".



وأجابت الدار، أن الشك بنزول البول بعد الوضوء لا يزيل الطهارة ما دام السائل لم يَرَ أثر البول على ملابسه؛ لأن الشك -وهو النجاسة في هذه الحالة- لا يزيل اليقين –وهو الطهارة.







أجاب عليه أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونه: " هل رفض الفتاة لأي عريس دون أن تراه حرام ؟". فيما





وأضاف "ممدوح" قائلًا: "هي حرة ومن حقها أن ترفض الزواج من الأساس لكن ومن الممكن أن يكون هناك من وعدها بالزواج وهي تنظره أو أنها محتاجة لدعم نفسي وأنصحكم أن تتقربوا إليها وتصاحبوها وتتعرفوا على مشكلتها وتساعدوها حتى لا تأخذ قرارات خطأ لكن اعطوها الأمان حتى تتكلم دون خوف".



