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السيسي: لو جبتولى 100 ألف شاب محتاجين تعليم بـ 100 ألف جنيه هنعلمهم.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:19 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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آيات أحمد
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة إلى الشباب والخريجين قائلا: "لا أحد سيقبل توظيفك إلا إذا كنت تحقق له الكفاءة المطلوبة، مضيفًا: لدينا شباب كثر وواعدون إذا تم تجهيزهم وتأهيلهم واتيحت لهم الفرصة.


وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد منذ قليل: "عملنا برامج ومبادرات للدكتور عمرو طلعت من خلال اختيار الشباب وانتقائهم وتأهيليهم.


وأشار إلى أن تكلفة برامج التأهيل للشباب تتراوح ما بين 3 آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن الفكرة ليست متوقفة كحكومة وكدولة على هذا الرقم الذى سيطرحه الدكتور عمرو وزير الاتصالات ، ولكن على قدر المتاح داخل الوعاء.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، " لو جبتولى 100 ألف شاب محتاجين تعليم ب100 ألف جنيه هنعلمهم".
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