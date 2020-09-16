السيسي: لو جبتولى 100 ألف شاب محتاجين تعليم بـ 100 ألف جنيه هنعلمهم.. فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة إلى الشباب والخريجين قائلا: "لا أحد سيقبل توظيفك إلا إذا كنت تحقق له الكفاءة المطلوبة، مضيفًا: لدينا شباب كثر وواعدون إذا تم تجهيزهم وتأهيلهم واتيحت لهم الفرصة.









وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد منذ قليل: "عملنا برامج ومبادرات للدكتور عمرو طلعت من خلال اختيار الشباب وانتقائهم وتأهيليهم.









وأشار إلى أن تكلفة برامج التأهيل للشباب تتراوح ما بين 3 آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن الفكرة ليست متوقفة كحكومة وكدولة على هذا الرقم الذى سيطرحه الدكتور عمرو وزير الاتصالات ، ولكن على قدر المتاح داخل الوعاء.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، " لو جبتولى 100 ألف شاب محتاجين تعليم ب100 ألف جنيه هنعلمهم".