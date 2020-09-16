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محافظات

محافظ بني سويف: تلقينا أكثر من 72 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء على مستوى المراكز

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:38 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
قال الدكتور محمد  هاني غنيم محافظ بني سويف على أن العدد الإجمالي لطلبات التصالح التي تم تقديمها  قد وصل إلى 72 ألف و412طلبًا حتى"أمس الثلاثاء"،وأن اجمالي ماتم تحصيله"من قيمة الـ 25 % "جدية تصالح" قد بلغ 254مليون  و695 ألف جنيه،ليصل بذلك إجمالي المتحصلات"منذ بدء التصالح  وحتى منتصف الشهر الجاري"إلى 269 مليون و866 ألف جنيه، مشيرا إلى زيادة الإقبال من المواطنين في تقديم طلبات التصالح،خاصة بعد قرار تخفيض قيمة تقدير سعر المتر في المدن والقرى والتوابع بنسبة تراوحت ما بين 15 إلى 40% ،لافتًا إلى أن"أمس الثلاثاء فقط" تم تقديم 1487 طلبا  على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع . 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح"الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام"والذي يتضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذي لطلبات التصالح،ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين ،والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ 25 %،حيث شدد المحافظ،على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة ،وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف الحيوي . 
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حيث أكد محافظ بني سويف على متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته،ومنوها عن أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء،والأطر المتفق عليها ، مؤكدا على أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية،وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين . 

من جهته أشار اللواء هشام شادي السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب،موجها بأهمية توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقًا لقانون التصالح،مع الالتزام التام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزاراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى لو لم تكتمل كل الأوراق المطلوبة،وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم"3"،يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذي صدر في شأنه هذا النموذج،وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به،لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين . 

كما طالب محافظ بني سويف مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقى الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة،مضيفا إلى أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون. 

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