جوتيريش: نحتاج إلى أن يعمل الجميع معا في روح من التعاون لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن عدم دعم الدول الغنية لعملية إنتاج لقاح ميسور التكلفة للجميع ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) هو "خطأ غبي " .





وقال جوتيريش في حوار خاص مع الموقع الإخباري للمنظمة "أخبار الأمم المتحدة"،أن عدم التضامن من جانب بعض الدول الغنية تجاه البلدان النامية، "يعني أننا جميعًا سوف ندفع ثمنًا باهظًا".





وأضاف: " نحتاج إلى أن يعمل الجميع معا في روح من التعاون. من الضروري للغاية أن يعتبر لقاح كوفيد-19 منفعة عامة عالمية، أن يكون لقاحًا للناس. نريد تجنب المنافسة بين الدول التي تحاول الحصول على أكبر عدد ممكن من اللقاحات لأنفسها، ونسيان تلك الدول التي لديها موارد أقل".

وأوضح "نحن بحاجة إلى لقاح ميسور التكلفة للجميع في كل مكان، لأننا لن نكون آمنين إلا إذا كان الجميع بأمان"، محذرا من أن "الاعتقاد بأن بإمكاننا الحفاظ على سلامة الأغنياء، وترك الفقراء يعانون، هو خطأ غبي".





وفي حوار شامل، قبيل انطلاق الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة غير المسبوقة والتي ستعقد افتراضيا في غالبها، حدد جوتيريش أولوياته للعام المقبل، في ظل التهديد غير المتوقع لفيروس كورونا الذي لا يزال ينتشر، إلى جانب الفرص المتاحة حيث يرى أن تغييرا جذريا سيعود بفائدة طويلة الأجل على الجميع.





وكرر الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد على حتمية إسكات البنادق من خلال وقف إطلاق نار عالمي حتى يتمكن العالم حقًا من الاتحاد ضد الفيروس؛ وبناء تضامن حقيقي وتقديم "الصالح العام العالمي" من خلال ضمان لقاح للجميع، والتأكد من أن العالم يبقي الاحترار العالمي أقل من 1.5 درجة ويحقق الحياد الكربوني من خلال العمل المناخي بحلول عام 2050.







