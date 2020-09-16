الرئيس السيسى يشهد افتتاح عدد من المنشآت التعليمية بالفيديو كونفرانس.. فيديو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح عدد من الجامعات التكنولوجية بخاصية "الفيديو كونفرانس"، وذلك بحضور وزير التعليم العالى وعدد من الوزراء بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.









وتضمنت الافتتاحات افتتاح جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بالإضافة للجامعة الكندية فى مصر.









كما شهدت الافتتاحات افتتاح كلية الطب وطب الأسنان بجامعة السويس، بالإضافة لافتتاح مجمع الثقافة والفنون بجامعة حلوان.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية، ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.









