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عبر صدى البلد.. الوزراء يستجيب لاستغاثة الحاجة صبحية بإجراء جراحة في القلب

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:49 م
شكاوي صدي البلد
شكاوي صدي البلد
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ميرنا محمود
استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء اليوم، الأربعاء 16 سبتمبر 2020، لاستغاثة الحاجة الحاجة "صبحية. ع. م"، والتي نشرها موقع "صدى البلد"، حيث إنها في وضع صحي حرج وتحتاج إلى إجراء عملية عاجلة لتركيب قسطرة ودعامات للقلب في أسرع وقت.


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وعلى الفور قام فريق التدخل السريع بلجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع زوج المريضة صبحية علي محمود، 62 عاما، لاستكمال البيانات واستلام الأشعات والتقارير الطبية، ومن ثم التواصل والتنسيق مع أستاذ دكتور حسن التطاوي، مدير مستشفيات جامعة طنطا، وفي تحرك سريع تم استقبال الحالة وتوقيع الكشف الطبي وعمل اللجنة الثلاثية واستصدار قرار نفقة الدولة، حيث أجرت الحاجة صبحية العملية بنجاح اليوم الموافق 16 سبتمبر، وهي الآن في وضع صحي جيد وما زالت تحت الملاحظة.


وأكدت لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها للحالات عن كثب، كما أكدت استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
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