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توك شو

السيسي: الله لا يصلح عمل المفسدين وإحنا إن شاء الله صالحين

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:05 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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ريهام فيكتور
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن" الدنيا هتحتار فى اللى بنعمله ، وهيقولوا بيتعمل ازاى؟، بيتعمل بالله " ، لافتا إلى أن " الله لا يصلح عمل المفسدين وإحنا إن شاء الله صالحين " .

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين قائلا: "اوعوا حد يهد بلدكم، ويقولوا كلام كذب وتشكيك، وان هذا الفعل يرقى للخيانة، قسما بالله".

ووجه السيسي رسالة، خلال كلمته أثناء افتتاح الجامعة اليابانية وجامعات اهلية بالإسكندرية الى الجماعات المخربة وقوة الشر قائلا: "ابعدوا عننا بشركم، والبلد ديه فيها 100 مليون عايزهم يتقاتلوا ليه".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، "انا عمري في كلامي ما أسأت لحد"، موجها رسالة إلى المصريين  بألا يتركوا من يحاول العبث في بلدهم او زعزعة استقرارهم.

وتابع الرئيس السيسي قائلا: أن هناك من المصريين "للأسف" يحاولون هدم تلك الدولة، بالرغم من ان كان المصريين من 100 سنة عندما كانت الظروف الاقتصادية افضل كانوا يتعاونون ويساعدوا بعضهم من أجل الدولة.

ولفت إلى ان الدولة كانت في فترة من الفوضى والعبث على مدار سنوات، ولكن في خلال 6 سنوات استطاعت النهوض مرة اخرى والحفاظ على كيان الدولة المصرية، لذلك يوجد من المخربين والمدمرين كثيرين.
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