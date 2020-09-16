موجز السوشيال: أول ظهور لكارتيرون بعد الرحيل عن الزمالك.. ريهام عبد الغفور مع ابنها في المدرسة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك السابق، بمتابعة حساب التعاون السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".نشرت الفنانة نوال الزغبى تغريدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور ، صورة لها مع ابنها فى اول يوم دراسى، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".نشرت الفنانة نسرين طافش عدة صور لها من كوليس مسلسل "الوجه الآخر" وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".