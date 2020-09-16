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أخبار البلد

موجز السوشيال: أول ظهور لكارتيرون بعد الرحيل عن الزمالك.. ريهام عبد الغفور مع ابنها في المدرسة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:


بعد رحيله عن الزمالك .. كارتيرون يتابع حساب التعاون السعودي على تويتر

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك السابق، بمتابعة حساب التعاون السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


الشخص الذي لا يسعدني لا يلزمنى.. رسالة نوال الزغبي لجمهورها.. شاهد

نشرت الفنانة نوال الزغبى تغريدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

المدرسة في زمن الكورونا.. شاهد ريهام عبد الغفور تشارك جمهورها بـ صورة لها مع ابنها

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور ، صورة لها مع ابنها فى اول يوم دراسى، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

نسرين طافش تشارك جمهورها بصور من كوليس مسلسل الوجه الآخر.. شاهد

نشرت الفنانة نسرين طافش عدة صور لها من كوليس مسلسل "الوجه الآخر" وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
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