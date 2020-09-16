AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صاحب ذهبية دورة كينيا.. اتحاد الكرة يستعيد ذكرى الراحل ثابت البطل

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:09 م
صدى البلد
Advertisements
يسرى غازى
ألقى اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي الضوء على ذكرى يوم ميلاد الراحل ثابت البطل حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الوطني.

وذكر الاتحاد عبر موقعه الرسمي انه في مثل هذا اليوم من عام 1953 ولد ثابت البطل حارس مرمى منتخب مصر بطل كأس الأمم الأفريقية 1986 وصاحب ذهبية دورة الألعاب الأفريقية 1987 في كينيا.


وولد الراحل ثابت البطل في 16 سبتمبر 1953م في مدينة الحوامدية اقترن اسمة بكثير من الإنجازات كحارس مرمى ومديرا للكرة لنادى الاهلي المصري بعد اعتزاله عام 1991.

ويعتبر من أشهر انجازاته مساهمته مع المنتخب المصري لكرة القدم في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1986 في القاهرة، والفوز مع ناديه الاهلي المصري الذي قضى معه 17 موسم كحارس مرمى بعدد كبير من بطولات الدوري والكأس.

وكان ضمن قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العالم 1990 في إيطاليا، إلا أنه لم يلعب في أي مباراة.

وتوفي الراحل ثابت البطل في فجر الإثنين يوم 14 فبراير 2005 في القاهرة متأثرًا بمرض سرطان البنكرياس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفضل ليبرو في أفريقيا.. اتحاد الكرة يستعيد ذكرى رحيل غزال الزمالك الأسمر إبراهيم يوسف

أحمد مجاهد ينشر السيرة الذاتية لمرشحي انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

ردا على ادعاءات فاروق جعفر.. الأرقام تبرز إنجازات منتخب مصر والأهلي والزمالك محليا وأفريقيا ودوليا

اتحاد الكرة : 8 سنوات على رحيل الجنرال محمود الجوهري

اختفاء كأس الأمم الأفريقية.. دوّر عليه في البيت "يمكن تلاقيه عندك"

مع أحمد حسن.. لأ مع شوقي غريب| حكاية اختفاء كئوس أمم افريقيا من اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

العناية الإلهية أنقذتني.. فاتن الحلو تروى لحظة هجوم أسد عليها | شاهد

تقارير سعودية تؤكد تعاقد التعاون مع كارتيرون

السيسي للمصريين: هو ده رد الجميل؟

الرجاء البيضاوي يرفض عرضا سعوديا من أجل عيون النادي الأهلي

أدعية للأم المتوفاة مكتوبة وكيفية برها بعد وفاتها

بث مباشر.. نتيجة جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجلينا جولي في ضيافة It’s Show time على cbc.. صور

جاكوار تعلن عن سيارتها الـf_pace suv موديل 2021 .. صور

«ليست حلالًا».. شركة نوتيلا تتراجع عن تغريدة مثيرة للجدل بشأن منتجاتها وتقدم اعتذارًا