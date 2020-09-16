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أخبار البلد

بعد جلسة ودية بمطرانية مغاغة.. الأنبا أغاثون يتنازل عن قضية مرفوعة ضد صحفية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:15 م
نيافة الأنبا أغاثون
نيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة
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سامح سلام

التقى نيافة الحبر الجليل الأنبا أغاثون أسقف كرسى مغاغة والعدوة اليوم الأربعاء مع النائب المهندس مجدى ملك والدكتور عماد جاد والكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، والكاتبة الصحفية سارة علام، بحضور القمص عزرا فنجرى متى وكيل عام مطرانية مغاغة والعدوة والقمص أغاثون طلعت نجيب وكيل المطرانية، وذلك بمقر المطرانية.


وذكر بيان صادر اليوم عن مطرانية مغاغة والعدوة أن نيافة الحبر الجليل الأنبا أغاثون رحب بالحضور وشكر حضورهم، وكانت جلسة تتسم بالمحبة والأخوة.


وقال الأنبا أغاثون للحضور إنه بهذا اللقاء نعتبر ما قد حدث في الماضى كأنه لم يحدث، وبداية علاقة أخوة وصداقة وصفحة جديدة، وسوف يتم تكليف الدكتور إيهاب رمزى محامى المطرانية بالتنازل عن القضايا المرفوعة بخصوص هذا الشأن.


ووجه نيافته شكر خاص للجهات المعنية بالدولة لدورها الكبير الذى قامت به للحفاظ على سلامة الوطن والمجتمع، حفظ الله مصر وكافة المصريين من كل شر وسوء. 

وأعلنت مطرانية مغاغة والعدوة أمس أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التقى نيافة الحبر الجليل نيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية.


وذكر بيان صادر عن مطرانية مغاغة والعدوة أنه حضر اللقاء نيافة الحبر الجليل الأنبا هدرا مطران أسوان وتوابعها، ونيافة الأنبا إبرام مطران الفيوم وتوابعها، ونيافة الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.


وقال نيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة إن قداسة البابا تواضروس الثاني استقبلنا بكامل المحبة والأبوة، ونؤكد أننا لا نقبل أية اساءة للكنيسة او لقداسته، فهو أبونا كلنا، وله كل احترام وتقدير، اما بخصوص الدعوى المرفوعة حاليا، فقد تم توضيح أننى قمت برفعها بصفتى الشخصية، كأسقف كرسى مغاغة والعدوه.


وتابع قائلا، نرحب بالحلول المطروحة كما وعدت سابقا، مع إرشاد قداسة البابا، وكل ما يهمنا أولا وأخيرا، سلام الكنيسة، والسلام الاجتماعي، ومحبتنا نحن المصريين بعضنا لبعض، ووطننا المحبوب، طالبين صلوات غبطته والأحبار الأجلاء الحضور.


كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد نفى خلال اجتماعه الأسبوعى الأربعاء الماضى شروع الكنيسة في مقاضاة إحدى الصحفيات، مشيرًا إلى أن أحد الآباء الأساقفة قام بهذا التصرف بشكل شخصي دونما تكليف أو استشارة الرئاسة الكنسية.

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