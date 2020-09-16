يهدد بريطانيا وأمريكا| المشرعون الأمريكيون يحذرون جونسون من قانون السوق الداخلي

تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لانتقادات شديدة في سبتمبر الجاري بعد الكشف عن قانون السوق الداخلية، والذي من المحتمل أن يمكّن الحكومة من تجاوز بعض أجزاء صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتعلقة بأقسام مهمة تناقش قضية الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، لنقاد الهيئة التشريعية.





وأرسل أربعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي رسالة عامة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للتعبير عن "مخاوف جسيمة" بشأن مشروع قانون السوق الداخلية "الذي من المحتمل أن يبطل بروتوكول أيرلندا الشمالية أو يلغيه" ، وفقًا للتعهد المتداول حاليًا على الإنترنت.





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وقال المشرعون الأمريكيون المعنيون ، الديموقراطيون إليوت إنجل وريتشارد نيل وويليام كيتنغ وعضو الكونجرس الجمهوري بيتر كينج ، إنهم "منزعجون" من مشروع القانون الذي أقره مجلس العموم يوم الاثنين بأغلبية 340 صوتًا لصالحه، ما يشير إلى أن يمكن أن يكون للهيئة التشريعية "عواقب وخيمة على اتفاقية الجمعة العظيمة" ، وهي اتفاقية سلام تم توقيعها في عام 1998، و"تؤثر بشكل مباشر" على العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.





"نحن نقدر التحديات التي يواجهها بلدك وهو يحدق في الموعد النهائي في 15 أكتوبر للتوصل إلى اتفاق تفاوضي - لكن أيرلندا المقسمة بحدود صعبة تخاطر بإشعال التوترات القديمة التي لا تزال تتفاقم إلى حد كبير اليوم وتفسد عقودًا من العمل الذي قامت به الولايات المتحدة ، لقد حققت جمهورية أيرلندا والمملكة المتحدة معًا ".





ثم حذر أعضاء الكونجرس رئيس وزراء المملكة المتحدة من أنهم سيدعمون الموقف الذي عبرت عنه سابقًا رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بأن الكونجرس الأمريكي "لن يدعم أي اتفاقية تجارة حرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة" إذا فشلت لندن "في الحفاظ على مكاسب اتفاق الجمعة العظيمة وعملية السلام الأوسع ".

وخلصوا إلى أنه "إذا تم المضي قدمًا في هذه الخطط المبلغ عنها ، فسيكون من الصعب رؤية كيف يمكن تلبية هذه الشروط"، وحثوا بوريس جونسون على "التخلي عن أي جهود غير عادلة ومشكوك فيها قانونيًا للتغلب على بروتوكول أيرلندا الشمالية الخاص بالانسحاب الاتفاقية ".

وتم التفاوض على بروتوكول أيرلندا الشمالية من قبل بوريس جونسون في أكتوبر الماضي كجزء من اتفاقية الانسحاب مع المملكة المتحدة.

كما تم وضع البروتوكول لتجنب الحدود الصعبة بين جمهورية أيرلندا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة، مع تمكين بلفاست من مراقبة القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2021، بعد نهاية فترة انتقالية استمرت 11 شهرًا دخلت فيها المملكة المتحدة بعد انفصالها الرسمي من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري.