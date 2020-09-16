1.2 مليار جنيه حجم السيولة المتداولة على الأسهم بالبورصة خلال تعاملات اليوم

سجلت قيمة تداول الاسهم بالبورصة المصرية داخل المقصورة اليوم الأربعاء نحو ١.٢ مليار جنيه من خلال كمية تداول ٤٦٦.٦ مليون سهم وتنفيذ ٤٧٨١ صفقة.





وارتفعت مؤشرات البورصة بختام التعاملات اليوم الأربعاء ، ربحت البورصة 3.75 مليار جنيه بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليصل راس المال السوقى إلى نحو 616.82 مليار جنيه.





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة0.55 % عند 11088 نقطة، وصعد مؤشر الأوزان EGX 50 » لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول 1.52% وصعد إلى مستوى 2040 نقطة.





كما ارتفعت مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة « EWI EGX 70» بنسبة 2.08%، إلى 1910، فيما صعد مؤشر «EGX 100 EWI» الأوسع نطاقًا، بمقدار 1.7% ليسجل 2794 نقطة.