استجابة عاجلة..محافظ أسيوط يكلف بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بطريق موشا شطب

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال شبكات الصرف بطريق موشا/شطب الزراعي تمهيدًا لرصفه في القريب العاجل .





وذلك تزامنًا مع التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي الجاري تنفيذها بقرية شطب وتخدم 7 قرى مشددًا على سرعة نهو وإنجاز الأعمال في وقت قياسي حتى يتسنى لمديرية الطرق رصف الطريق مرة أخرى وإنهاء شكوى المواطنين من أعمال التكسير بالطريق.





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كان محافظ أسيوط قد تلقى عدة شكاوى من المواطنين من سوء حالة طريق موشا/شطب الزراعي بسبب أعمال الصرف الصحي التي يجري تنفيذها بمحطة المعالجة وأنهم في حاجة إلى تمهيد ورصف الطريق بصورة عاجلة.





وأشار المحافظ إلى أن محطة معالجة الصرف الصحي التي يجري تنفيذها في قرية شطب تخدم 7 قري وهي (شطب - ريفا – دير ريفا – درنكة–دير درنكة – الزاوية – موشا) مما يتسبب في أعمال حفر لتوصيل المرافق لهذة القرى لافتًا إلى إنه خلال زيارته للمحطة لمتابعة الموقف التنفيذي تم توجيه مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من المشروع في أسرع وقت .





كما تم تكليف مسئولي مديرية الطرق لسرعة رصف الطريق لرفع المعاناة عن المواطنين كما تم توجيه معدات مركز ومدينة أسيوط لتسوية الطريق وتمهيده بالتربة الزلطية بصفة عاجلة لحين الانتهاء من أعمال التجارب للشبكات والبدء في أعمال الرصف.



