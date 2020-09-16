على مركب.. درة تتألق في أحدث إطلالة صيفية.. شاهد

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها عبر انستجرام بصورة جديده لها اثناء قضاء عطلتها الصيفية.





وظهرت درة في الصورة وهي ترتدي تيشرت كحلي قصيرا، على مركب من داخل البحر أثناء قضاء عطلتها الصيفية.









وكانت احدث أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرين .















