وقريب هطلع أوضح| بهاء سلطان يكشف تطورا في أزمة عقد نصر محروس

شارك الفنان بهاء سلطان، منشورًا جديدًا له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للحديث عن أزمته مع المنتج نصر محروس، والقضية الخاصة بفسخ التعاقد المبرم بينهما.





وكتب، بهاء سلطان، في منشوره: « اولا انتوا واحشني جدا ومبسوط من رد فعلكم .. وقد ايه بعدي عنكم و الانتظار كان صعب بالنسبالي وأثر معايا نفسيا خلال الفتره الي فاتت , بس الحمدلله القضية اخذت شكل من الناحيه القانونيه افضل وقريبا هطلع اوضح ما ترتب علي الجلسة الاخيره من القضية والتي كانت امس 9/15».





جاء ذلك بعدما أعلن الفنان بهاء سلطان عن فسخ تعاقده مع شركة "فري ميوزك" المملوكة للمنتج نصر محروس.





واستشهد بهاء سلطان بالآية القرآنية "إن ينصركم الله فلا غالب لكم"، وعلق عبر صفحته على الفيسبوك قائلا "الحمد الله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزك (نصر محروس),





وأعرب الفنان بهاء سلطان عن سعادته بفسخ تعاقد مع شركة " فري ميوزيك" المملوكة للمنتج نصر محروس.





وعن سبب الخلافات الشرسة بين نصر محروس و بهاء سلطان، كشف المنتج الشهير في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن كواليس ما حدث مع " بهاء"، عقب مبادرة اسعاد يونس في برنامج " صاحبة سعادة" ومطالبتها " نصر محروس" بشكل ودي بحل الازمة مع بهاء سلطان لكي يعود من جديد للغناء.





وقال نصر محروس: "استجابة إلى مبادرتها فإنني أوضح لها وللجمهور الحبيب أنني أحرص الناس جميعًا على إنهاء الخلاف معه، فأنا وبفضل الله سبحانه وتعالى من اكتشف موهبته، ومن اختار اسمه الفني، الذي كان معترضا عليه ولقبه بسلطان، ومن أعطاه الفرصة ليبدأ مشواره الفني من خلال شركتي، وأزعم أنها لم تبخل عليه بحهدها وخبرتها وأموالها لتصنع له النجاح الذي يستحقه والشهرة التي يحلم بها".

وأضاف: "ما أود إيضاحه أن شعوري إزاء ما حدث هو ذات شعور الأب حينما يتخلى عنه ابنه، وينكر فضله عليه ويصر على تركه والانفصال عنه دون مبرر، ويصل الأمر به أن يشوه صورة والده دون سبب سوى أنه لا يريد أن يبقى في المكان الذي يذكره بفضل والده عليه!".

وتابع: "الأصعب من ذلك أن تشعر بأن من أحسنت إليه وصنعت معه وله النجاح يتعمد الاعتداء على حقوقك وأموالك ويفضل أن يسلم نفسه لغيرك ليقتسما ثمار جهدك وعرقك وروحك ودمك فماذا تفعل؟ سوى أن تلجأ للقضاء وتطلب منه أن يستكمل تنفيذ التزاماته، وأن يدفع للشركة نسبتها المستحقة، والتي تقدر فقط بـ25% لها، ونسبة 75% له! على أمل أن تعوض جزء من التكاليف الباهظة التي تكبدتها في إنتاج الألبومات له، والتي يتكلف الواحد منها شاملًا أجره وتصوير إحدى أغنياته أكثر من 3 ملايين جنيه!".