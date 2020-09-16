كلب أليف يضرب طفلا حتى الموت.. وهذا ما حدث للوالدين

بينما كان بين ذراعي والدته قبل أيام تعرض طفل حديث الولادة يبلغ من العمر 12 يومًا فقط للضرب على يد كلب حتى الموت.
ووفقًا لصحيفة " مترو" البريطانية شاركت أبيجيل إليس صورًا لابنها الجديد إيلون، قبل أقل من أسبوعين من تعرضه لهجوم قاتل على يد كلب عائلي.
ونشرت الأم صورة للطفل في 2 سبتمبر من الشهر الحالي، معلقةً: "طفلنا الرائع، أحبه إلى ما لا نهاية".
وأضاف الأب ستيفن جوينز في تعليق: "الجمال كله، 2020 ليس بهذا السوء على ما أعتقد".
وتوفي الطفل الرضيع في المستشفى بعد وقت قصير من تعرضه للهجوم بعد ظهر يوم الأحد في مدينة دونكاستر بجنوب مقاطعة يوركشاير البريطانية.
وقبض على الأم صاحبة الـ 27 عامًا، والأب ذا الـ 35 عامًا، بتهمة الإهمال الجسيم والتسبب في وفاة الرضيع، لكن أفرج عنهما بكفالة مع استكمال التحقيقات.
وقال شهود عيان إن الكلب كان قويًا لدرجة أنه جر ثلاثة من رجال الشرطة إلى الطريق بعد أن أسرعوا إلى مكان الحادث.
وكان أطفال أبيجيل الثلاثة الآخرين - ولدان وبنت - في المنزل عندما تعرض إيلون للهجوم.
وقال الجيران إن هذه هي المأساة الثالثة التي تواجهها أبيجيل في السنوات الأخيرة ، بعد وفاة صديقة طفولتها جويل بسبب تسمم في الدم قبل 18 شهرًا.
وأسرعت الشرطة إلى منزل العائلة بجنوب مقاطعة يوركشاير في الساعة 3.30 مساء، يوم الأحد، بعد ورود أنباء عن تعرض طفل لهجوم من قبل كلب.