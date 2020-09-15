لهذا السبب .. عروس تتلقي تعليقات قاسية بعد مشاركتها صور الزفاف

تزوجت هانا إيلوارد من شين بوركاو، الذي يعاني من ضمور عضلي في العمود الفقري، في حفل أقيم في حديقتهم الخلفية بمدينة مينيابوليس بالولايات المتحدة الإمريكية، في وقت سابق من هذا الشهر.





بعد مشاركتها صور الزفاف. ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية تعرضت العروس لعدد كبير من التعليقات القاسية تتهمها بأنها تزوجت شين من أجل المال وليس الحب





هانا على تطبيق الصور الشهير " انستجرام" صور زفافهما لمشاركها مع 700000 متابع، ولم يمر وقت طويل إلا وقد هاجمها العديد من الأشخاص بالزواج من شين من أجل أمواله فقط. ونشرت





و جاء في هذه التعليقات أنه نوعًا من المزاح " وأن الصور لا بد أنها "التقطت بالفوتوشوب"





وجاء في تعليق آخر: " دون أي نوع من الاعتذار، أنا متأكد من أن المرأة تزوجته بسبب ماله وليس من أجل الحب".





وقالت أخرى: "بعض النساء سيفعلون أي شيء، وكل شيء من أجل المال و للحصول على ما يريدون، ليس حبًا حقيقيًا".









آراء هؤلاء الأشخاص مضيعة للوقت، ومع مرور الوقت، أصبح من السهل جدًا عدم الانشغال برد فعل على مثل هذه التعليقات". وردًا على التعليقات القاسية، قالت هانا : "بغض النظر عما تفعله، لن يتفق كل الناس على شيء أبدًا، والتركيز مع





وأثارت تعليقات هانا استجابة كبيرة من المؤيدين لتهنئتهم بزواجهما.





وقال أحد المتابعين: "أنتما رمز للحب ، وإذا كان هؤلاء الناس لا يرون ذلك؛ فهم لا يعرفون ما هو الحب".





وكتب آخر: "لا أعرف ما الذي يمتلك الناس ليطلقوا مثل هذه الكراهية، مبروك على الزواج ، سعيد جدًا لكما."





فيما قال شين إنه تجمعه بهانا حياة طبيعية ، ولم تكن علاقتهما متأثرة بظروفه الخاصة ابدًا.



