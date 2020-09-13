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منوعات

عروس تفاجئ ابن زوجها قبل حفل الزفاف.. ورسالة لن ينساها| صور

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:05 ص
عروس
عروس
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عزة عاطف

قررت عروس أن تفعل شيئًا مميزًا لجعل ابن زوجها الجديد يشعر بكل حبها كأم والتزامها نحو العائلة الجديدة التي سيشكلونها معًا، وقد كان رد فعل الطفل أكثر روعة.


أرادت العروس الحنون «ريبيكا» ألا يشعر الطفل «جود» ابن زوجها البالغ من العمر 9 سنوات بأنها خطفت اهتمام والده منه، فقررت أن تمنحه "عربون حبها"، ليعرف أن وجوده جزء مهم جدًا من حياتهما.


ولهذا السبب، وقبل بدء حفل الزفاف، قدمت العروس خاتمًا من الذهب الوردي مصنوعًا خصيصًا لابن زوجها، وقد حفر على الخاتم "رسالة" يذكرها طوال العمر.


كتبت العروس في رسالتها المحفورة على الخاتم الذي يشبه خاتم والده بالضبط "نحن عائلة للأبد".


وأثار رد فعل الطفل المذهل إعجاب رواد مواقع التواصل بعدما نشرت مصورة حفل الزفاف الصور على موقع فيسبوك.


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