أفواه وأرانب بريطانيا| أكبر عائلة إنجليزية تستقبل الطفل الـ27.. صور





أنجبت ميلي رادفورد، 18 عامًا، وهي سابع أكبر أبناء سو ونويل رادفورد، اللذان اشتهرا بأكبر عدد أبناء في بريطانيا وصل إلى 26، طفلة تدعى أوفيليا.





شاركت ميلي الخبر السار على انستجرام عندما شاركت ميلي صورة لقدمي طفلتها وهي مستلقية على بطانية من الخوخ، مصحوبة بالتعليق: "بدأ الفصل الأكبر في حياتنا".





وظهرت الجدة «سو» صاحبة أكبر عدد أبناء في بريطانيا، وهي ممسكة بيد حفيدتها التي انضمت إلى قائمة عائلتها التي تكبر يوما بعد يوم.





بعدما توقفت الأم سو عن الإنجاب، كبر أبنائها ليستكملوا المسيرة، حيث شاركت ميلي رحلة حملها مع 81000 متابع على Instagram.

استقبلت "أكبر عائلة" في بريطانيا الطفل رقم 27 في الأسرة بعدما أنجبت واحدة من أبنائهم الكبار- طفلة - بعد شهور من وضع الأم جنينها الـ26.