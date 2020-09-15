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منوعات

فوق الـ 90 عامًا.. زوجان يقودان السيارة لمدة 15 ساعة والنتيجة صادمة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:51 م
زوجان يقودان السيارة
زوجان يقودان السيارة لمدة 15 ساعة والنتيجة صادمة
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يارا زكريا
قاد زوجان عجوزان السيارة لمدة 15 ساعة، حيث انطلقا لشراء عربة متنقلة من ولاية ثيرسك ببريطانيا، يوم الأحد، لكنهما ضلا الطريق.  


ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أوقفت الشرطة الزوجان، أمس الاثنين، بعد أن رصد الضباط سيارة تسير بسرعة 20-25 ميلًا في الساعة على طريق رئيسي.


واصطحبت الشرطة الزوج البالغ من العمر 96 عامًا وزوجته البالغة من العمر 90 عامًا إلى المنزل بعد قضاء ما يقرب من 15 ساعة على الطريق.




وقال الزوجان المسنان لشرطة مقاطعة شمال يوركشاير بإنجلترا إنهما انطلقا لزيارة تاجر قوافل في ثيرسك، زاعمين أنهما زاراه عدة مرات.


وأكد متحدث باسم شرطة شمال يوركشاير أن الضباط اصطحبوا الزوجين إلى المنزل، مشيراً إلى أن لديهم مخاوف طبية بشأن السائق ونصحوه بشدة بالتوقف عن القيادة من أجل سلامته وسلامة الآخرين.


وأضاف: "استغرق هذا السائق حوالي 15 ساعة في رحلة تستغرق 40 دقيقة، وكان من الممكن أن تكون النهاية أسوأ بكثير".
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