رمضان عبد المعز: العبادة لا تكتمل إلا بمكارم الأخلاق.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، ان الناس عاشت فى الدنيا وتصورت أن العبادة فقط صيام وصلاة وزكاة، فى حين أن النبى لا تكتمل إلا بمكارم الأخلاق.





وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "هتلاقى رجل يصلى ويصوم ويزكى ويقيم الليل، لكنه يشتم الناس ويخوض فى اعراضهم، حتى ياتى يوم القيامة، فياخد من حسناته، وتزيد سيئاته، فيدخل النار".









وفي حلقة سابقة أكد رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، أن قلة البركة في الوقت من علامات الساعة، مشيرًا إلى أن ما كان يفعله النبى محمد -صلى الله عليه وسلم- فى يوم، نفعله نحن الآن فى شهور.



