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ديني

رمضان عبدالمعز: تتبع زلات وعورات الناس من سمات المنافقين.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:59 م
رمضان عبدالمعز: تتبع
رمضان عبدالمعز: تتبع زلات وعوارات الناس من سمات المنافقين
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أمل فوزي
قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن تتبع زلات الناس وكشف عوراتهم وفضحهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر من أعمال المنافقين.

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وأوضح «عبدالمعز» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن المؤمن دائمًا يستر الناس ولا يكشف عورته حتى لا يفضحه الله سبحانه وتعالى، ويغفر أخطاء الناس حتى يغفر الله تعالى له.

وأشار إلى أنه لو تغافلنا عن أخطاء الناس وعواراتهم سيصبح لدينا مجتمع سوى خال من المشاكل.

وفي حلقة سابقة أكد رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، أن قلة البركة في الوقت من علامات الساعة، مشيرًا إلى أن ما كان يفعله النبى محمد -صلى الله عليه وسلم- فى يوم، نفعله نحن الآن فى شهور.

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ونبه «عبدالمعز» إلى أنه فيما ورد عن النبى محمد -صلى الله عليه وسلم-، أنه كان يصلى بخمسة أجزاء فى صلاة العشاء، منوهًا بأنه لابد من تصديق ذلك، لأننا إذا علمنا ما كان يفعله النبى -صلى الله عليه وسلم- في يومه، سنقول مستحيل انجاز هذا فى يومنا الآن.
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